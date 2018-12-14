Более 70 волонтеров были награждены в Нижнем Тагиле

Церемония награждения прошла в детско-юношеском центре «Мир». Поздравил волонтеров руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда. Он подчеркнул, что добровольцы ведут активную деятельность в городе.

На мероприятии также были отмечены студенты и тагильчане старше 50 лет, которые получили награды в номинации «серебряный волонтер».