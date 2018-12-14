Екатеринбургский космонавт опубликовал сделанную в открытом космосе фотоссесию
Во время выхода в открытый космос экипажа, состоящего из россиянина Сергея Прокопьева и немца Александра Герста, появилась серия завораживающих фотографий, сделанных на фоне Земли и Международной космической станции. Позже Прокопьев поделился фото со своими подписчиками в социальных сетях.
13 декабря екатеринбуржец Сергей Прокопьев на личной странице в социальной сети Instagram опубликовал подборку фотографий, сделанных 11 числа в открытом космосе. Фотосессию устроил коллега Сергея из Германии Александр Герст во время выполнения комплекса технических работ.
Космонавты провели на орбите МКС 7 часов и 45 минут, успев за это время вскрыть микрометеоритную защиту «Союза», а также взять образцы герметика, который закрывал отверстия получившего повреждения корабля. Позже герметик доставят на Землю для изучения.
Сергей Прокопьев и Александр Герст находятся на борту МКС с 6 июня. В четверг, 20 декабря, космическая миссия подойдёт к концу, и они вернутся на Землю, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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