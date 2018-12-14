Екатеринбургский космонавт опубликовал сделанную в открытом космосе фотоссесию

13 декабря екатеринбуржец Сергей Прокопьев на личной странице в социальной сети Instagram опубликовал подборку фотографий, сделанных 11 числа в открытом космосе. Фотосессию устроил коллега Сергея из Германии Александр Герст во время выполнения комплекса технических работ.

Космонавты провели на орбите МКС 7 часов и 45 минут, успев за это время вскрыть микрометеоритную защиту «Союза», а также взять образцы герметика, который закрывал отверстия получившего повреждения корабля. Позже герметик доставят на Землю для изучения.

2 Уральский космонавт опубликовал фото с аварией на ракете «Союз» Фото Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев выложил в социальной сети кадры, на которых видна авария, произошедшая во время старта ракеты «Союз».