Школьники в Нижнем Тагиле смогут поучаствовать в квесте по следам Витуса Беринга
Сегодня, 06:30Свободное времяФото: pxhere.com
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19 декабря в Нижнем Тагиле пройдет квест для школьников и студентов по маршруту Камчатских экспедиций XVIII века под руководством Витуса Беринга.
Сюжеты: Нижний Тагил
Квест станет одним из этапов проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции». Ребята, которые примут участие в проекте, посетят достопримечательности Нижнего Тагила, попробуют выстрелить из корабельных пушек и смогут сделать своего виртуального командора Беринга.
Кроме того, организаторы акции и Центр развития туризма города, подпишут соглашение о сотрудничестве, которое станет частью формирования самого протяжённого туристического маршрута в мире, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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