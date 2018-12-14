Школьники в Нижнем Тагиле смогут поучаствовать в квесте по следам Витуса Беринга

Квест станет одним из этапов проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции». Ребята, которые примут участие в проекте, посетят достопримечательности Нижнего Тагила, попробуют выстрелить из корабельных пушек и смогут сделать своего виртуального командора Беринга.