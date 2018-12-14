Юные участники международных детских игр встретились с Владиславом Пинаевым
Сегодня, 15:05Свободное времяФото: «Тагильский рабочий»
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В Нижнем Тагиле прошла встреча юных спортсменов, которые приехали с международных детских игр на призы олимпийских чемпионов, с главой города Владиславом Пинаевым.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования проходили с 6 по 8 декабря в Казани. Нижний Тагил в столице Татарстана представляли лыжники, пловцы и гимнастки.
Юные спортсмены поблагодарили мэра за организацию поездки и вернули ему флаг Нижнего Тагила.
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Владислав Пинаев в свою очередь выразил благодарность ребятам за успешное выступление на играх.
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, в отдельности мэр поздравил пловца Богдана Лоскутова, который перед отъездом на соревнования пообещал, что выполнит норматив КМС. Юноша выполнил обещание, преодолев стометровку вольным стилем за 55.19 сек.
Обещал и сделал! Это по-тагильски! сказал глава города Владислав Пинаев.
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