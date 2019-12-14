Тагильчане смогут заготовить новогодние ели с 16 по 31 декабря

В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области напоминают, что в рамках областного закона ели можно приобрести в лесничестве. Для этого нужно предъявить паспорт, чтобы заключить договор купли-продажи.

Для того чтобы самостоятельно срубить дерево сотрудники лесничества покажут место, где это можно сделать.

Ущерба лесному хозяйству такая рубка не наносит, поскольку это места противопожарных разрывов, участки под линиями электропередачи, около нефте- и газопроводов, вдоль автомобильных дорог и в местах, подлежащих расчистке, пояснили в министерстве.

Стоимость одной ели до одного метра в 2019 году составляет 47 рублей 72 копейки, до двух метров - 95 рублей 45 копеек, до трех метров - 143 рубля 19 копеек, до четырех метров -190 рублей 91 копейка, свыше 4 метров - 238 рублей 63 копейки.