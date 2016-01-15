Номинации на «Оскар»: лидируют «Выживший» и «Безумный Макс»

Номинанты на премию американской киноакадемии «Оскар» стали известны в четверг, лидерами по числу номинаций стали «Выживший», представленный в 12 категориях премии, и «Безумный Макс: Дорога ярости», у которого 10 номинаций.

Церемония вручения награды победителям состоится 28 февраля, пятерки лучших в 23 номинациях были объявлены ранним утром в четверг, 14 января. В 24-й, главной номинации премии за звание лучшей картины года будут бороться восемь лент: «Выживший», «Безумный Макс: Дорога ярости», «В центре внимания», «Бруклин», «Комната», «Шпионский мост», «Игра на понижение» и «Марсианин». Лидирующие по числу номинаций «Выживший» и «Безумный Макс: Дорога ярости» могут принести долгожданные награды актеру Леонардо Ди Каприо и режиссеру Джорджу Миллеру — оба пока не были обласканы американскими киноакадемиками.

Примечательно, что за бортом главной номинации осталась «главная премьера года», последний эпизод космической саги «Звездные войны: Пробуждение силы», получившая в общей сложности пять номинаций, и мелодрама «Кэрол», тоже получившая пять номинаций, в том числе за операторскую работу, музыку и костюмы.

Школа «выживания» и «похожие» актрисы

Не попав в номинацию лучшей картины, лента «Кэрол» вместе с тем принесла номинации сыгравшим на экране сложный роман двух женщин актрисам Кейт Бланшетт и Руни Маре, представленным на награду за главную и роль второго плана соответственно.

В этом году конкуренцию Бланшетт, для которой это шестая номинация на «Оскар» при двух победах, составят Дженнифер Лоуренс, Сирша Ронан, Бри Ларсон и Шарлотта Ремплинг. Для английской актрисы Ремплинг, которой к моменту объявления победителей исполнится 70 лет, это первая номинация, как, впрочем, и для 26-летней Ларсон.

Как отмечают киноманы, второй год подряд все пять претенденток на награду, как, впрочем, и все двадцать выдвинутых на награду в актерских категориях звезд, — представители европейской расы. Более того, во внешности всех актрис в этот раз есть нечто общее, и на отобранных организаторами фотографиях из их последних фильмов они выглядят как «одна женщина в разные периоды жизни».

За звание исполнительницы роли второго плана наряду с Руни Марой поборются Кейт Уинслет («Стив Джобс»), Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка») и канадская актриса Рэйчел МакАдамс («В центре внимания»). Еще один актерский дуэт в фильме «Девушка из Дании» принес выдвижение на номинацию за роль второго плана Алисии Викандер и триумфатору 2015 года в категории лучший актер Эдди Редмэйну.

Конкуренцию последнему составят Леонардо Ди Каприо, до сих пор не получивший ни одного «Оскара», Мэтт Дэймон («Марсианин»), Брайан Крэнстон («Трамбо») и Майл Фассбендер («Стив Джобс»). Поклонники Ди Каприо надеются, что пятая номинация станет победной для актера, мужественно перенесшего все мучения на съемках «Выжившего»: исполнителю главной роли пришлось для пущей натуральности и красоты кадра есть настоящую печень бизона, ходить по тонкому льду и часами торчать в холодной воде. Ди Каприо признался, что это самые сложные съемки, которые у него когда-либо были. Его старания уже оценили на премии «Золотой глобус», вручив ему награду за лучшую мужскую роль.

В категории актер второго плана в этом году представлены Том Харди, Кристиан Бэйл, для которого это третья номинация на «Оскар», Марк Руффало («В центре внимания»), Марк Райлэнс («Шпионский мост») и Сильвестр Сталлоне («Крид: Наследие Рокки»).

Сезон сюрпризов для британца

Объявление номинантов на «Оскар» продолжило удивлять британского режиссера Ридли Скотта. Одной из главных неожиданностей стало то, что академики обошли вниманием автора научно-фантастической картины «Марсианин», объявляя претендентов на приз за режиссуру. Ранее в этом сезоне Скотт уже выражал недоумение, когда его картина о возвращении астронавта НАСА с Марса на Землю была удостоена награды в категории лучшая комедия/мюзикл года на «Золотом глобусе».

В режиссерской категории «Оскара» в отсутствие Ридли Скотта будут бороться победитель прошлого года Алехандро Гонсалес Иньярриту за «Выжившего», дебютант «Оскара», несмотря на свой внушительный стаж, австралийский режиссер Джордж Миллер («Безумный макс: Дорога ярости»), Том Маккарти («В центре внимания»), Адам Маккей («Игра на понижение») и Леонард Абрахамсон за «Комнату».

Русский космос в малом жанре

Несмотря на то что в число отобранных в категорию «Лучший фильм на иностранном языке» не вошла картина Никиты Михалкова «Солнечный удар», предстоящий «Оскар» не обойдется без «русской карты».

Работа российского анимационного режиссера Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса» была удостоена упоминания в номинации «Лучший короткометражный мультфильм». Конкуренцию российской истории о мечте двух друзей отправиться в космос составят «Пролог» Ричарда Уилльямса, «Мир будущего» Дона Херцвельда, «Санджай и его команда» Санджая Пателя и чилийский мультфильм «История медведя».

Главная ежегодная национальная кинопремия США — «Оскар» — присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук. 88-я церемония вручения позолоченных статуэток «Оскар» состоится 28 февраля в Лос-Анжелесе.

Победители получают статуэтку, изображающую фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.