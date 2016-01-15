Россияне стали больше читать и играть – медиапотребление в стране выросло на 8 процентов

Рост показателя медиапотребления россиян с 2012 по 2015 год составил 8 процентов за счет электронных носителей: граждане стали больше читать электронные книги, проводить время в интернете и за видеоиграми. Данный показатель основан на разнице между респондентами, отметившими рост и снижение потребления медиа. Всего в опросе участвовали 1,6 тысяч человек старше 16 лет в 46 субъектах России. Наибольший рост показали категории интернет, электронные книги и видеоигры. Опрос также показал, что россияне стали чаще ходить в кино, театр и на концерты.

Потребление печатных изданий, телевидения и радио, наоборот, сократилось. Сильнее всего тенденция сказалась на печатных СМИ – их потребление уменьшилось на 17 процентов. На 9 процентов меньше стали читать печатные книги, слушать радио – на 7 процентов, ТВ – на 5 процентов.

По данным исследования Deloitte, граждане России стали чаще интересоваться новостями, связанными с нестабильной экономической и политической ситуацией. Также изменился тип доставки новости в интернете: наиболее популярными средствами для получения информации стали личная почта, социальные сети и мессенджеры. Опрос показал, что наиболее часто респонденты узнают новости с помощью телевизора — в среднем 4,7 раза в неделю, тогда как в интернете — 4,3 раза.

При этом интернет россияне считают наиболее полезным медиа, а его активные пользователи с большей лояльностью относятся к рекламе, чем люди, редко выходящие в онлайн. При этом наиболее отрицательно относятся к рекламе потребители теле- и радиоконтента, подсчитали в Deloitte.