Театр моды «GOtiKA» вошел в десятку лучших в стране по итогам 2015 года
Театр моды «GOtiKA» Городского Дворца детского и юношеского творчества вошёл в десятку лучших театров моды России по итогам 2015 года.
Коллектив юных тагильских модельеров занял седьмое место в рейтинге Ассоциации детских творческих объединений «Золотая игла», почетным президентом которой является Вячеслав Зайцев. Лучшие коллективы определяются по результатам участия в рейтинговых конкурсах и мероприятиях, организуемых Ассоциацией.
«GOtiKA» работает в ГДТЮ с 2003 года. Девушки под руководством Евгении Колесниковой занмаются дизайном одежды, изучают сценическое движение, участвуют в дефиле. Созданные девушками коллекции представляются на многих городских мероприятиях. Для двенадцати «выпускниц» театра увлечение уже переросло в профессию. В прошлом году театр отличился на XIX Национальном конкурсе детских театров моды и студий костюма в Москве и российском конкурсе детских и молодежных театров моды «Зимние Забавы» в Кирове.
Добавим, что Ассоциация «Золотая игла» объединяет творческие коллективы из 55 регионов России и Северного Казахстана, всего около 11000 юных умельцев школьного возраста.