Театр моды «GOtiKA» вошел в десятку лучших в стране по итогам 2015 года

«GOtiKA» работает в ГДТЮ с 2003 года. Девушки под руководством Евгении Колесниковой занмаются дизайном одежды, изучают сценическое движение, участвуют в дефиле. Созданные девушками коллекции представляются на многих городских мероприятиях. Для двенадцати «выпускниц» театра увлечение уже переросло в профессию. В прошлом году театр отличился на XIX Национальном конкурсе детских театров моды и студий костюма в Москве и российском конкурсе детских и молодежных театров моды «Зимние Забавы» в Кирове.