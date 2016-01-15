В Екатеринбурге открылась XI Международная православная выставка-ярмарка «Русь крещеная, Святая»

Cреди них – крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России, Украины, Палестины, Греции, Белоруссии, Черногории, Израиля, Молдавии. В зоне открытия православного проекта для поклонения посетителей представлены местночтимые святыни – икона Крещения Господа Иисуса Христа и икона святого праведного Симеона Верхотурского.

Православный проект открылся молебном «На начало благого дела». Для поклонения посетителей на выставке присутствуют храмовые иконы: св. прп. Кукши Одесского, Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (г. Тверь), св. блаж. Матроны Московской, Божией Матери «Калужская» (г. Калуга), Божией Матери «Помощница в родах», Всех скорбящих Радость (г. Казань), свт. Николая Угодника и другие.

На выставке-ярмарке можно приобрести иконы, ладан со Святой Горы Афон, православные сувениры из Иерусалима, святую воду и миро из Базилики святителя Николая в итальянском городе Бари, церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, именные ложечки, духовную литературу, продукты и товары для здоровья, монастырский мед и продукцию пчеловодства, павлопосадские платки, одежду из натуральных тканей, белорусские деликатесы и кондитерские изделия, натуральные масла, восточные сладости, камчатскую рыбу и многое другое.

Православный проект отличается традиционной насыщенной культурно-просветительской программой, превращая выставку в настоящий праздник для души. Посетителей выставки ждут встречи с членом Союза писателей России писателем Юрием Воробьевским и директором реабилитационного центра «Подвижник» Вячеславом Боровских, ежедневные концерты-беседы авторской песни священника Валерия Логачева, выступления автора-исполнителя из Самары, лауреата многих международных конкурсов, члена союза писателей «Многонациональный Санкт-Петербург» Натальи Гражданкиной, показы православных фильмов, беседы с дежурными священниками, выступления творческих коллективов и мастер-классы по народным ремеслам.

В течение всех дней работы выставки Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии и ВО «Уральские выставки» проведут благотворительную акцию помощи бездомным «С миру по нитке». Каждый желающий может принести на выставку теплые вещи, которые в дальнейшем будут переданы нуждающимся и помогут им пережить холодную уральскую зиму.