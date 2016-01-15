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В Екатеринбурге открылась XI Международная православная выставка-ярмарка «Русь крещеная, Святая»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге открылась XI Международная православная выставка-ярмарка «Русь крещеная, Святая»

15 января 2016, 08:50Свободное времяMaurice
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