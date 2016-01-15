В Центре соцобслуживания Тагилстроевского района отметили старый новый год (ФОТО)

Талантливый ансамбль, не один десяток лет, радующий тагильчан своими искрометными программами, презентовал пожилым людям и лицам с ограниченными физическими возможностями великолепный подарок в виде замечательных песен и танцев, наполненных самобытным фольклором и исполненных в колоритных национальных костюмах.

Зрителям очень понравилось это яркое и пламенное выступление, во время которого хотелось подпевать, не зная слов, а ноги сами пускались в пляс!

Концерт закончился, а положительные эмоции от полученного удовольствия сохранятся надолго. Спасибо, «Ялкын»!