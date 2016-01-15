В Центре соцобслуживания Тагилстроевского района отметили старый новый год (ФОТО)
15 января 2016, 09:10Свободное времяMaurice
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14 января – в период празднования Нового года по старому стилю, специалисты социально-реабилитационного отделения ГАУ «КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил» пригласили в гости коллектив башкирской и татарской культуры «Ялкын» МБУ «Дворец национальных культур».
Сюжеты: Нижний Тагил
Талантливый ансамбль, не один десяток лет, радующий тагильчан своими искрометными программами, презентовал пожилым людям и лицам с ограниченными физическими возможностями великолепный подарок в виде замечательных песен и танцев, наполненных самобытным фольклором и исполненных в колоритных национальных костюмах.
Зрителям очень понравилось это яркое и пламенное выступление, во время которого хотелось подпевать, не зная слов, а ноги сами пускались в пляс!
Концерт закончился, а положительные эмоции от полученного удовольствия сохранятся надолго. Спасибо, «Ялкын»!
© TagilCity.ru по материалам ГАУ «КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил»
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