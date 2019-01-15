Фестиваль японского кино и культуры пройдёт в пяти городах Свердловской области
Сегодня, 07:30Свободное времяФото: pxhere.com
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Пять городов Свердловской области примут у себя фестиваль японского кино и культуры. Прикоснуться к восточной стране свердловчане смогут с 19 января по 2 февраля.
Фестиваль охватит пять свердловских городов. 19 января открытие примет у себя Верхотурье, 20 января эстафету подхватит Серов. 26 и 27 января, 2 февраля познакомиться с японской культурой смогут жители Арамиля, Верхнего Тагила и Полевского, соответственно.
В указанных городах пройдут показы двух фильмов: драмы «Сказка о самурайской кухне. История о настоящей любви» и семейного фильма «Мамесиба». Кинокартины покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
Также в городских кинотеатрах пройдут мастер-классы по каллиграфии, оригами, искусству фехтования и стрельбе из традиционного японского лука, сообщают «Вечерние Ведомости».
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