Фестиваль японского кино и культуры пройдёт в пяти городах Свердловской области

Фестиваль охватит пять свердловских городов. 19 января открытие примет у себя Верхотурье, 20 января эстафету подхватит Серов. 26 и 27 января, 2 февраля познакомиться с японской культурой смогут жители Арамиля, Верхнего Тагила и Полевского, соответственно.

В указанных городах пройдут показы двух фильмов: драмы «Сказка о самурайской кухне. История о настоящей любви» и семейного фильма «Мамесиба». Кинокартины покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.