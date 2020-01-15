Всемирный день снега пройдет на горе Белой под Нижним Тагилом
Сегодня, 10:50Свободное времяФото: Центр развития туризма города Нижний Тагил
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ГЛК «Гора Белая» под Нижним Тагилом в четвертый раз примет Всемирный день снега, сообщает Центр развития туризма.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие состоится 19 января. Тагильчан ждут соревнования по горнолыжному спорту среди детей, чемпионат по лыжным гонкам среди детей и взрослых, товарищеский хоккейный матч.
Праздник стартует в 12 часов дня, с 13.00 до 16.00 пройдет спортивная часть.
Всемирный день снега проходит в мире с 2012 года.
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