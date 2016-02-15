Для детей Нижнего Тагила проведен конкурс на противопожарную тематику (ФОТО)

Так на оценку жюри были представлены художественные работы: от рисунков до стенгазет. Игрушки, лепка, оригами, выжигание, пластилинография, различные композиции – творчество детей по декоративно-прикладной линии конкурса. Различные игры – как настольные, так и современные компьютерные, головоломки – результаты творчества детей старшего возраста.

Оценку творчества на противопожарную тематику проводили профессионалы в области пожарной безопасности, вошедшие в состав жюри: участники Всероссийского добровольного пожарного общества, специалисты пожарной охраны. Им помогали сотрудники ГДДТЮ Нижнего Тагила.

Поскольку специфика творчества данного конкурса очень разнонаправленная, было множество номинаций, в которых оценивались работы. Призовые места заняли авторы 21 творческих работ. Это ребята разных возрастных групп, проявившие себя на конкурсе.

Путь к победе был нелегким! Для того чтобы создать свой шедевр ребятам сначала пришлось изучить немало информации по пожарной безопасности, ее истории, правилах поведения в пожароопасных ситуациях и при пожарах, узнать способы устранения пожаров в различных ситуациях и познакомиться с деятельностью профессионалов в борьбе с пожарами. Каждый из ребят награжден не только призовым местом в своей номинации, но и полезным багажом знаний, который, несомненно, пригодится в жизни.

Из всего множества работ жюри особо отметили несколько произведений, которые произвели наибольшее впечатление. Это результат изобразительного творчества Стрельниковой Анастасии, ученицы 49 школы – копия иконы «Неопалимая Купина», акварель. Связанная руками пожарная машина – работа Сергеенко Дмитрия, учащегося 4 школы, которому всего 9 лет. Творчество в техническом направлении – компьютерная игра учащегося школы №81, Антона Митовича.

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