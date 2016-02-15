Для детей Нижнего Тагила проведен конкурс на противопожарную тематику (ФОТО)
Участниками детского конкурса на противопожарную тематику стали 20 учреждений Нижнего Тагила. Конкурс собрал 120 работ абсолютно разных по своему направлению. Это творчество и технического характера, и декоративно-прикладное, и художественно-изобразительное направление.
Так на оценку жюри были представлены художественные работы: от рисунков до стенгазет. Игрушки, лепка, оригами, выжигание, пластилинография, различные композиции – творчество детей по декоративно-прикладной линии конкурса. Различные игры – как настольные, так и современные компьютерные, головоломки – результаты творчества детей старшего возраста.
Оценку творчества на противопожарную тематику проводили профессионалы в области пожарной безопасности, вошедшие в состав жюри: участники Всероссийского добровольного пожарного общества, специалисты пожарной охраны. Им помогали сотрудники ГДДТЮ Нижнего Тагила.
Поскольку специфика творчества данного конкурса очень разнонаправленная, было множество номинаций, в которых оценивались работы. Призовые места заняли авторы 21 творческих работ. Это ребята разных возрастных групп, проявившие себя на конкурсе.
Путь к победе был нелегким! Для того чтобы создать свой шедевр ребятам сначала пришлось изучить немало информации по пожарной безопасности, ее истории, правилах поведения в пожароопасных ситуациях и при пожарах, узнать способы устранения пожаров в различных ситуациях и познакомиться с деятельностью профессионалов в борьбе с пожарами. Каждый из ребят награжден не только призовым местом в своей номинации, но и полезным багажом знаний, который, несомненно, пригодится в жизни.
Из всего множества работ жюри особо отметили несколько произведений, которые произвели наибольшее впечатление. Это результат изобразительного творчества Стрельниковой Анастасии, ученицы 49 школы – копия иконы «Неопалимая Купина», акварель. Связанная руками пожарная машина – работа Сергеенко Дмитрия, учащегося 4 школы, которому всего 9 лет. Творчество в техническом направлении – компьютерная игра учащегося школы №81, Антона Митовича.
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