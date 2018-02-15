Региональный чемпионат «WorldSkills Russia» пройдёт в Нижнем Тагиле

С 17 по 21 февраля Нижний Тагил на базе двух профессиональных образовательных организаций будет принимать участников чемпионата «Молодые профессионалы». Демидовский колледж и Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса были отобраны организационным комитетом чемпионата.

Помимо соревнований среди различных профессиональных организаций Свердловской области будут проходить профориентационные программы и мастер-классы для школьников. Также 19 февраля в малом спортивном зале колледжа пройдёт военно-спортивная игра «Будущие профессионалы», в которой примут участие военно-патриотические клубы школ №64, 33 и 40.

Свердловская область стала одним из первых регионов России, который активно включился в движение WorldSkills, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.