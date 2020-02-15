Для поездки в Нижний Тагил Филипп Киркоров арендовал VIP-вагон

Сегодня певец выступил с концертом в Нижнем Тагиле. Для того чтобы успеть на концерт, Киркоров приехал в Екатеринбург на поезде, поскольку из Перми до столицы Урала нет прямых авиарейсов. В арендованном вагоне вместе с артистом приехали телохранители. VIP-вагон оснащен душем, баром и рестораном.