Для поездки в Нижний Тагил Филипп Киркоров арендовал VIP-вагон
Сегодня, 21:41Свободное времяФото: Филипп Киркоров/instagram
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Филипп Киркоров приехал в Свердловскую область из Перми в прицепном VIP-вагоне, пишет Е1.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня певец выступил с концертом в Нижнем Тагиле. Для того чтобы успеть на концерт, Киркоров приехал в Екатеринбург на поезде, поскольку из Перми до столицы Урала нет прямых авиарейсов. В арендованном вагоне вместе с артистом приехали телохранители. VIP-вагон оснащен душем, баром и рестораном.
После выступления в Нижнем Тагиле Филипп Киркоров отправится в Екатеринбург, где также даст концерт.
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