С горы Белой в Нижнем Тагиле сошла «лавина» из лыжников и сноубордистов с фонариками

Напомним, 14 февраля жители Свердловской области и всего мира отмечали День всех влюбленных. В соцсетях прошла онлайн-акция #ЛюбитьВ. Пользователи делали фотографии в примечательных местах и размещали на своих страницах с соответствующим хэштегом. В Красноуфимске воспитанники клуба КМЖ «Эверест» поздравляли жителей города с Днем Всех Влюбленных прямо на улицах и вручили им открытки, в Нижнем Тагиле волонтеры дарили цветы прохожим. Свердловские студенты приняли участие в акции #РоссияСтранаЛюбви и подарили цветы людям, которых любят и уважают: ветеранам, пациентам, учителям, родным и близким. В тагильском Свято-Троицком кафедральном соборе состоялась литургия, посвященная предпразднству Сретения Господня.