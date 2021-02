С горы Белой в Нижнем Тагиле сошла «лавина» из лыжников и сноубордистов с фонариками

Сотни тагильчан собрались на горе Белая на празднике «Лавина 5.0». Почти 200 лыжников и сноубордистов с фонариками катались с горы, а укротители огня устроили фаер-шоу.

Накануне 14 февраля на горе Белая собрались жители Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Челябинской области. Почти 200 лыжников и сноубордистов проехали спуск со светоотражающими элементами на одежде и фонариками. Photo: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила Посетителей ждали конкурсы, а участники соревновались в яркости фонариков. По традиции были устроены состязания между любителями лыж и сноуборда, в которых победила дружба, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила Кроме того, команда укротителей огня устроила для зрителей фаер-шоу. Photo: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила Напомним, 14 февраля жители Свердловской области и всего мира отмечали День всех влюбленных. В соцсетях прошла онлайн-акция #ЛюбитьВ. Пользователи делали фотографии в примечательных местах и размещали на своих страницах с соответствующим хэштегом. В Красноуфимске воспитанники клуба КМЖ «Эверест» поздравляли жителей города с Днем Всех Влюбленных прямо на улицах и вручили им открытки, в Нижнем Тагиле волонтеры дарили цветы прохожим. Свердловские студенты приняли участие в акции #РоссияСтранаЛюбви и подарили цветы людям, которых любят и уважают: ветеранам, пациентам, учителям, родным и близким. В тагильском Свято-Троицком кафедральном соборе состоялась литургия, посвященная предпразднству Сретения Господня. Цветы, валентинки и онлайн-акция: как прошел День влюбленных в Свердловской области?

