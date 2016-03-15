В последние выходные марта в Нижнем Тагиле состоится благотворительный автоквест «Бумеранг добра»

Сбор участников намечен на 12:00 26 марта Комсомольском сквере. Организаторы квеста провозгласили своей целью собрать как можно больше средств для детей, больных онкологическими заболеваниями. Потому организаторы отмечают, что будет очень хорошо, если кто-то из участников решит внести сумму большую, чем обязательный взнос в 1000 рублей.

То, какие будут призы, организаторы пока держат в секрете, но уверяют, что они того стоят.

Предполагается, что отличившиеся участники получат подарочные сертификаты от лучших развлекательных заведений Нижнего Тагила.

Но хорошее настроение, приятную фоновую музыку и горячий чай с печеньем на финише, организаторы пообещали обеспечить для всех участников.

Потому TagilCity.ru приглашает своих читателей-автомобилистов провести эти выходные с пользой, не только потренировав свой мозг участием в игре, но и оказав посильную помощь нуждающимся.

Подробности и свежую информацию о мероприятии можно будет почерпнуть в сообществе, посвящённом автоквесту «Бумеранг добра».