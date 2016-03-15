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В последние выходные марта в Нижнем Тагиле состоится благотворительный автоквест «Бумеранг добра»
Сюжеты:
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В последние выходные марта в Нижнем Тагиле состоится благотворительный автоквест «Бумеранг добра»

15 марта 2016, 10:25Свободное времяПавел Щербина
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