Школьники Нижнего Тагила приняли участие в общегородской «Зарнице» (ВИДЕО)

Ученики из 25-ти общеобразовательных учреждений Нижнего Тагила в конце февраля приняли участие в городских военно-спортивных соревнованиях. Им предстояло пройти 14 этапов, среди которых были «тропа разведчика», метание ножа и разведение костра.