Паводок в Нижнем Тагиле угрожает садовым участкам. А что в целом? (ФОТО)

Начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Жбанов отметил, что хотя нагрузка на водохранилища увеличена, работа по регулированию уровня воды выполняется:

Сейчас идет работа по недопущению подъема воды в водохранилищах. Норма по снегу в этом году была превышена в два раза, поэтому увеличено количество воды, сливаемой с Черноисточинска и Ленёвки в Нижнетагильское водохранилище.

Чтобы не подтопить город, увеличен сток воды на плотине Нижнетагильского пруда, поэтому река Тагил так разлилась.

В районе Кушвы и Верхне-Выйского пруда сток воды увеличили незначительно, поэтому там такого поднятия воды не наблюдается, -- осветил ситуацию Андрей Жбанов.

Между тем, как сообщила сегодня ЕДДС Нижнего Тагила, с 15 по 20 апреля ожидается аномальная жара. Температура поднимется до +15, +20 градусов. Это значит, что усилится таяние снега, оставшегося в лесах, и вырастет нагрузка на водохранилища.

На гидротехнических сооружениях Нижнего Тагила будет увеличен сброс воды, поэтому возможно подтопление садовых участков.