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Паводок в Нижнем Тагиле угрожает садовым участкам. А что в целом? (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Паводок в Нижнем Тагиле угрожает садовым участкам. А что в целом? (ФОТО)

15 апреля 2016, 18:50Свободное времяДенис Таратонов
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