7 дней осталось до фестиваля родительской культуры в Нижнем Тагиле

Нас много чему учили в школе, однако большая часть знаний так и не пригодились в жизни. А быть родителями никто не учил, и родители очень часто несут это как некое бремя.

Они переживают, что устали, им тяжело с ребенком, его некому отдать... После того, как люди побывают на фестивале родительской культуры и послушают лекторов, они полюбят быть родителями! Им будет интересно со своим ребенком, им будет интересно вместе развиваться рассказала редакции TagilCity.ru ведущий Монтессори-педагог Нижнего Тагила Татьяна Баландина.

В традиционной системе воспитания сложилось немало мифов. Метод Монтессори отличается от традиционного подхода к воспитанию детей.

Почему не следует покупать ребёнку лишнее?

Почему воспитанникам Монтессори-академии в возрасте год-полтора дают пользоваться ножницами, ножом и утюгом? Зачем это делается и не опасно ли это?

При каких условиях ребёнок начнёт сам развиваться?

Вообще, у родителей большая проблема в том, что они не доверяют своим детям. Начиная с того момента, когда малыш родился и родители начинают, например, вводить прикорм. Ребенок съел три ложки, а мама считает, что нужно съесть пять. И она думает, что ребенок не наестся, она за него решает, голоден он или нет и так далее. И родители очень много делают за своих детей того, чего детям не нужно, что они могут делать абсолютно самостоятельно. И дети это любят отмечает Татьяна Баландина.

Будет интересный блок о капризах.

Там расскажут откуда берутся капризы и как маме/папе/родственникам вести себя так, чтобы ребенок не капризничал и ему это было не интересно.

В Монтессори-академии нет домашних заданий. И оценок нет. И по субботам они не учатся.

При этом они прекрасно сдают тесты, прекрасно аттестуются. Сейчас самые старшие наши воспитанники учатся в пятом классе. И нас будет и следующая возрастная ступень. На фестивале мы расскажем о ней и о том, как проходит аттестация, как мы планируем готовить детей к ЕГЭ пояснила Татьяна Баландина.

Наука доказала, что ребенок эффективно учится только тогда, когда ошибается. Школа, традиционная система образования не дают такой возможности.

Дети боятся! Дети, которые приходят к нам из обычных школ, боятся ошибаться. Они боятся показать свою работу. Они боятся ответить что-то неправильно. Боятся сказать что-то не то. Что другие дети услышат их неправильный ответ. И поэтому они не могут попробовать что-то новое. Они могут сами выбрать заметила педагог Монтессори-академии.

Варианты решений этих и других интересных педагогических сложностей будут представлены на фестивале родительской культуры. Он пройдёт в отеле Park Inn 22 апреля. Цена одного билета 1500 рублей. Цена семейного билета «Мама+папа» 2500 рублей. Количество мест ограничено.