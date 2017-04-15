Пасхальный крестный ход состоится 16 апреля в Нижнем Тагиле
15 апреля 2017, 10:45Свободное время
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В воскресенье 16 апреля в Нижнем Тагиле состоится Пасхальный крестный ход. Верующие пройдут от здания Епархиального управления до Театральной площади.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 15:00 до 15:30 горожане будут собираться у назначенного места по улице Первомайская, 15. Затем толпа проследует по аллее вдоль Первомайской и пройдет до Нижнетагильской драмтеатра.
С 16:00 на Театральной площади начнется пасхальное богослужение и встреча иерусалимского благодатного огня.
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