Сладости и воздушные шары подарили детям в честь Международного дня цирка в Нижнем Тагиле (ФОТО)
15 апреля 2017, 17:20Свободное времяДенис Таратонов
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15 апреля, в середине дня, перед зданием Нижнетагильского цирка собрались дети и взрослые, чтобы отметить Международный день цирка. Клоун и люди в костюмах животных угостили детей сладостями и подарили им разноцветные шары.
Сюжеты: Нижний Тагил
Международный день цирка пришелся на ненастный день, поэтому поначалу могло показаться, что праздника не выйдет. Однако весёлая музыка и старания работников цирка сумели создать у присутствующих хорошее настроение, несмотря на хмурое небо и дождь.
Самое оживленное мест было вокруг наряженных зверями цирковых артистов, там детям раздавали сладости. В это время весёлый клоун, иногда приплясывая в так музыке, дарил ребятам воздушные шары.
Уже больше года в цирке Нижнего Тагила ведётся ремонт, который постепенно выходит на завершающую стадию. Уже ко Дню города-2017 обновленное здание цирка распахнёт свои двери для истосковавшихся по представлениям зрителей.
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© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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