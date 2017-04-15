Сладости и воздушные шары подарили детям в честь Международного дня цирка в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Международный день цирка пришелся на ненастный день, поэтому поначалу могло показаться, что праздника не выйдет. Однако весёлая музыка и старания работников цирка сумели создать у присутствующих хорошее настроение, несмотря на хмурое небо и дождь.

Самое оживленное мест было вокруг наряженных зверями цирковых артистов, там детям раздавали сладости. В это время весёлый клоун, иногда приплясывая в так музыке, дарил ребятам воздушные шары.

Уже больше года в цирке Нижнего Тагила ведётся ремонт, который постепенно выходит на завершающую стадию. Уже ко Дню города-2017 обновленное здание цирка распахнёт свои двери для истосковавшихся по представлениям зрителей.