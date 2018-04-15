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Кастинг в шоу «Танцы» пройдет 21 апреля в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кастинг в шоу «Танцы» пройдет 21 апреля в Екатеринбурге

15 апреля, 11:35Свободное время
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