Окунуться в средневековую атмосферу приглашают тагильчан на «Троицком балу»

Павел Козлов сообщил TagilCity.ru, что мероприятие проводится с 2019 года, но из-за пандемии делали перерыв. По словам куратора, созданы два формата: бал и салон. Бал организуют на Троицу, а салон на Рождество. Салон более этюдный по подаче — участники сидят за столиками, смотрят поставленную программу, в перерывах танцуют. Бал отличается более помпезным характером. Возраст присутствующих на молодежном балу - от 18 до 35 лет. В этом году планируется набрать 130 мужских и женских заявок. Павел Козлов заметил особенность в разделении участников и гостей.