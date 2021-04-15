Окунуться в средневековую атмосферу приглашают тагильчан на «Троицком балу»

Идея проведения культурно-танцевального мероприятия принадлежит преподавателю и художнику-искусствоведу Ульяне Власовой. Как она рассказала TagilCity.ru, балы уже не считаются нормой нашего времени, а являются диковиной. Их устраивают во многих городах России, где есть студии исторического танца для взрослых, любительские объединения по традициям предшествующих веков, но в Нижнем Тагиле такое не практиковалось.
Ульяне Власовой хотелось создать альтернативу молодежным дискотекам и ночным клубам. Женщина связалась с Молодежным отделом Нижнетагильской епархии с предложением провести настоящий бал, и глава отдела отец Павел откликнулся на проект.
Мы сразу решили приурочить торжество к какому-либо церковному празднику, и ближайшая дата выпала на Троицу. Вот, так и родился «Троицкий бал», рассказала Ульяна Власова.
Павел Козлов сообщил TagilCity.ru, что мероприятие проводится с 2019 года, но из-за пандемии делали перерыв. По словам куратора, созданы два формата: бал и салон. Бал организуют на Троицу, а салон на Рождество. Салон более этюдный по подаче — участники сидят за столиками, смотрят поставленную программу, в перерывах танцуют. Бал отличается более помпезным характером. Возраст присутствующих на молодежном балу - от 18 до 35 лет. В этом году планируется набрать 130 мужских и женских заявок. Павел Козлов заметил особенность в разделении участников и гостей.
Те, кто участвуют в программе, они разучивают танцы. Мы берем немного танцев, стараемся, чтобы более качественно люди могли схемы выучить. 10 танцев примерно, поделился Павел Козлов.
Бал делится на три отделения. В мероприятие входят танцевальная программа, мастер-классы, игры, бальные забавы, песни, фуршет. Ульяна Власова отметила, что на прошлом балу рассказывали о празднике Троицы, а в этот раз решили познакомить участников со святыми, которые объяснили Тайну Троицы простыми словами.
Жили они в давние времена, и этот факт вдохновил организаторов на проведение костюмированного бала в стиле Средневековья. Соответственно, исходя из концепции бала, мы готовим программу: игры, песни, народные и придворные танцы Средних веков, пояснила TagilCity.ru автор проекта.
В рамках «Троицкого бала» для тагильчан проведут конкурс на лучший образ, который наиболее убедительно отражает заявленную тему. Поэтому наряд участника должен быть стилизован под средневековый костюм.
Мероприятие ориентировано на рабочую и учащуюся молодежь, как заметил куратор Павел Козлов. Организаторы хотят напомнить современному обществу о культурных особенностях прошлых веков, внести какие-то воспитательные элементы.
На балу мужчина учится смотреть на женщину не как на предмет сексуального видения экранов телевизоров, кусок мяса, грубо говоря. Мы учим этикету. Девушка вспоминает, что она девушка, а не загнанная лошадка, везде успевающая заработать. Она — предмет ухаживания кавалера, прокомментировал Павел Козлов.
Павел Козлов заметил, что бал — это отличное место для знакомства. В копилке организаторов уже есть пример, когда одна пара познакомилась на балу и у нее начались отношения.
Желающим принять участие в культурном мероприятии надо поторопиться, заявки принимают до 20 апреля. Мастер-классы по танцам будут проходить с апреля по июнь. Участников не только научат танцевать, но и откроют секреты бального этикета. Организаторов можно найти в группе «Троицкий бал» ВКонтакте.