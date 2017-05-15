Новый гастрономический фестиваль Венесуэлы
В апреле 2017 года под венесуэльскую веселую музыку в Чорони прошел Первый гастрономический фестиваль. Тысячи гурманов прибыли на окраину Чорони — Малекон, расположенный на берегу океана.
Чтобы подчеркнуть важность и статус мероприятия, прибыли первые лица Минтуризма Венесуэлы, а также гендиректор Нацинститута туризма Inatur Уго Мартинес. Мартинес лично провел кулинарный мастер-класс, давая не только дельные советы по приготовлению вкусных блюд из свежайших морепродуктов, но и просвещал журналистов насчет позитивного туристического имиджа страны.
Еще гендиректор правительственного института поделился инсайдерской информацией насчет ближайшего соседа — Боливии. Оказывается, тамошние власти поддержали решение более широко праздновать религиозные события - Пасху, например, совместно с венесуэльцами. Будет упрошен режим «проницаемости» межгосударственных границ. Таким образом, путешественники, могут смотреть туры сразу на две южноамериканских страны, планируя отдых.
Празднование
Малекон на время гастрономического пиршества превратился в интерактивное пространство культурного обмена, в громадный полигон для тестирования кухни побережья. Здесь были представлены изыски из вкуснейших обитателей соленых вод: креветок, кальмаров, редких рыб, крабов, прочего. Не отставали венесуэльские кондитеры, предлагая то торты аяма, то махарете, то кокосовые капкейки, то невероятно насыщенные сладостью парчитас.
Здесь же, на территории, с энтузиазмом работали представители крупных туристических организаций. Они отмечали новизну идей, в дальнейшем нацеливаясь на обновленные туры в Венесуэлу. Будет, что предложить взыскательным гостям!
Шоу устроил великолепный Рикардо Новоа, топовый шеф-повар, маэстро кулинарии из Колумбии. Зрители не отрываясь следили за мановением рук виртуоза, а запахи яств от мастера сводили с ума. Он готовил национальную колумбийскую еду на базе только местных ингредиентов, что встречаются на кухне коренных жителей Колумбии.
Другие же посетители наслаждались предпасхальным сезоном в живописном селении Чорони — в покое и радости. Все действо действительно, несмотря на веселье, происходило умиротворенно. Правительственные мужи робко выразили надежду, что на будущие гастрофестивали Венесуэлы приедет куда больше поваров со всех краев необъятного земного шара. Было бы чудно!