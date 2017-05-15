Новый гастрономический фестиваль Венесуэлы

Чтобы подчеркнуть важность и статус мероприятия, прибыли первые лица Минтуризма Венесуэлы, а также гендиректор Нацинститута туризма Inatur Уго Мартинес. Мартинес лично провел кулинарный мастер-класс, давая не только дельные советы по приготовлению вкусных блюд из свежайших морепродуктов, но и просвещал журналистов насчет позитивного туристического имиджа страны.

Еще гендиректор правительственного института поделился инсайдерской информацией насчет ближайшего соседа — Боливии. Оказывается, тамошние власти поддержали решение более широко праздновать религиозные события - Пасху, например, совместно с венесуэльцами. Будет упрошен режим «проницаемости» межгосударственных границ. Таким образом, путешественники, могут смотреть туры сразу на две южноамериканских страны, планируя отдых.

Празднование

Малекон на время гастрономического пиршества превратился в интерактивное пространство культурного обмена, в громадный полигон для тестирования кухни побережья. Здесь были представлены изыски из вкуснейших обитателей соленых вод: креветок, кальмаров, редких рыб, крабов, прочего. Не отставали венесуэльские кондитеры, предлагая то торты аяма, то махарете, то кокосовые капкейки, то невероятно насыщенные сладостью парчитас.

Здесь же, на территории, с энтузиазмом работали представители крупных туристических организаций. Они отмечали новизну идей, в дальнейшем нацеливаясь на обновленные туры в Венесуэлу. Будет, что предложить взыскательным гостям!

Шоу устроил великолепный Рикардо Новоа, топовый шеф-повар, маэстро кулинарии из Колумбии. Зрители не отрываясь следили за мановением рук виртуоза, а запахи яств от мастера сводили с ума. Он готовил национальную колумбийскую еду на базе только местных ингредиентов, что встречаются на кухне коренных жителей Колумбии.