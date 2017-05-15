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Пользователи ВКонтакте оставили более 200 тысяч публикаций в рамках акции Бессмертный полк
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пользователи ВКонтакте оставили более 200 тысяч публикаций в рамках акции Бессмертный полк

15 мая 2017, 19:00Свободное время
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