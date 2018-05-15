Детские пожарные дружины округа соревновались в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На сцене дворца творчества состязались пять команд, представленных школьниками Нижнего Тагила, села Новопаньшино, села Краснополье, посёлка Баранчинского и Невьянска. В каждой команде было по девять человек возрастом от 12 до 17 лет. Участники проходили несколько этапов, по итогам которых определился победитель.