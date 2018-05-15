Спектакль «Снег в чужом городе» пройдет в Нижнем Тагиле 6 июня в ДК Окунева

На улице вот-вот наступит лето, а у тагильчан есть уникальная возможность вновь погрузится в новогоднюю атмосферу. Посреди лета ненадолго вернуться в зиму можно прямо в зрительном зале, придя на спектакль «Снег в чужом городе». Это история о любви, чудесах, насущных проблемах и неурядицах.

В канун Нового года, когда все кругом готовятся к встрече праздника, в благополучной семье происходит нечто абсолютно непредсказуемое. Отец семейства сообщает о своем решении уйти навсегда. Вот так внезапно! Не объясняя причин! И оставив только горькое недоумение...

Будет ли дан шанс любви, даже если это непросто? Ведь каждый человек нуждается в заботе и поддержке близких людей! И случится ли чудо во время снега в чужом городе?

Режиссёр – Родион Овчинников. В главных ролях – замечательные актёры, любимые зрителями по многочисленным ролям в кино и телесериалах: Мария Куликова, Константин Лавроненко, Алексей Бардуков, Полина Гренц, Максим Емельянов, Ксения Лавроненко.

Билеты можно приобрести на bilet96 и kassy.ru, а также в кассах в ДК им. Окунева (тел. 377-593).