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Тагильское трио стало лауреатом фестиваля «Возьмёмся за руки, друзья...»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильское трио стало лауреатом фестиваля «Возьмёмся за руки, друзья...»

15 мая, 08:30Свободное время
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