Новая дорожка и фонари появились в Нижнем Тагиле на набережной у Краеведческого музея (ФОТО)

Реконструкция ступеней, ведущих к парку имени Бондина, и вышеупомянутой набережной началась в Нижнем Тагиле осенью прошлого года. На набережной убрали лишние зеленые насаждения и сделали прямой проход из парка Бондина. За май и начало июня рабочие проложили по берегу пруда дорожку из плитняка. Технически она выполнена практически так же, как дорожка на Лисьей горе.

Слева март, справа июнь.

Общую картину дополняют фонари. Они выполнены под старину, чтобы гармонично смотреться с историческими зданиями.

По дорожке уже можно прогуляться от плотины до парка Бондина, но работа по реконструкции ещё не окончена. Ступени к парку и музей под открытым небом ещё не готовы.