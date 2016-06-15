Новая дорожка и фонари появились в Нижнем Тагиле на набережной у Краеведческого музея (ФОТО)
15 июня 2016, 18:30Свободное времяДенис Таратонов
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На набережной Нижнего Тагила за зданием Краеведческого музея и Горсовета уложена дорожка и установлены фонари.
Сюжеты: Нижний Тагил
Реконструкция ступеней, ведущих к парку имени Бондина, и вышеупомянутой набережной началась в Нижнем Тагиле осенью прошлого года. На набережной убрали лишние зеленые насаждения и сделали прямой проход из парка Бондина. За май и начало июня рабочие проложили по берегу пруда дорожку из плитняка. Технически она выполнена практически так же, как дорожка на Лисьей горе.
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Слева март, справа июнь.
Общую картину дополняют фонари. Они выполнены под старину, чтобы гармонично смотреться с историческими зданиями.
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По дорожке уже можно прогуляться от плотины до парка Бондина, но работа по реконструкции ещё не окончена. Ступени к парку и музей под открытым небом ещё не готовы.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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