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Новая дорожка и фонари появились в Нижнем Тагиле на набережной у Краеведческого музея (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новая дорожка и фонари появились в Нижнем Тагиле на набережной у Краеведческого музея (ФОТО)

15 июня 2016, 18:30Свободное времяДенис Таратонов
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