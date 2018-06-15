Сергей Носов увезет с собой в Магадан тагильский поднос (ФОТО)

Сегодня, 15 июня, в ходе визита в Нижний Тагил Сергею Носову в подарок был вручен тагильский поднос.

Подарок от студентов и преподавателей вручила директор Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Людмила Павленко.

Сергей Носов поблагодарил тагильчанку за подарок и отметил, что Магадан по-своему красив.

Там живут любящие свой край люди. Суровый край, но красивый отметил Сергей Носов.