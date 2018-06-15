Сергей Носов увезет с собой в Магадан тагильский поднос (ФОТО)
15 июня, 13:05Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сергей Носов увезет с собой в Магаданскую область поднос, который получил 15 июня в подарок в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня, 15 июня, в ходе визита в Нижний Тагил Сергею Носову в подарок был вручен тагильский поднос.
Подарок от студентов и преподавателей вручила директор Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Людмила Павленко.
Сергей Носов поблагодарил тагильчанку за подарок и отметил, что Магадан по-своему красив.
Там живут любящие свой край люди. Суровый край, но красивый отметил Сергей Носов.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей