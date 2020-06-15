В Нижнем Тагиле возле трамвайных путей гулял лось
Сегодня, 23:21Свободное времяФото: скрин видео паблика Инцидент Нижний Тагил
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Сегодня в Нижнем Тагиле в районе Северного поселка гулял лось, сообщают подписчики группы «Инцидент Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчане, проезжающие мимо на автомобиле, сняли лося на видео. На видеозаписи видно, что лось гуляет у трамвайных путей. Как только автомобиль подъезжает ближе, животное убегает вправо и какое-то время бежит по поляне, а затем останавливается.
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Напомним, что 8 июня недалеко от Уральца гуляла лиса, которая несла в зубах добычу. При этом она нисколько не испугалась машины, быстро пробежав мимо.
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