Губернатор Свердловской области завел Telegram-канал

Губернатор Свердловской области завел Telegram-канал
Губернатор Свердловской области завел Telegram-канал
Сегодня, 14:24Свободное времяЕлена ОзероваФото: 1MI
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев запустил свой Telegram-канал.

В нем он планирует публиковать свои размышления, размещать личные снимки. Об рассказал сам губернатор.

Глава отметил, что на данном ресурсе, возможно, он чаще будет писать о личном, хотя и делать это не очень любит.

Страницу во «ВКонтакте» не забрасываю, придется читать меня и там,добавил Евгений Куйвашев.

Напомним, после того, как компания Meta, которой принадлежит Instagram, была признана на территории РФ экстремистской за призывы к насилию над русскими, губернаторы, главы городов и депутаты перестали вести свои страницы и зарегистрировались во «ВКонтакте», а также в Телеграме. Теперь до мессенджера добрался и губернатор.

Сюжеты:
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губернатортелеграм-каналрегистрация#2
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