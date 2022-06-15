Губернатор Свердловской области завел Telegram-канал

Напомним, после того, как компания Meta, которой принадлежит Instagram, была признана на территории РФ экстремистской за призывы к насилию над русскими, губернаторы, главы городов и депутаты перестали вести свои страницы и зарегистрировались во «ВКонтакте», а также в Телеграме. Теперь до мессенджера добрался и губернатор.