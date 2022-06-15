Хабиб дважды за лето выступит в Нижнем Тагиле

Первый концерт знаменитости запланирован на конец июня в одном из ДК города. На второй его пригласила администрация Нижнего Тагила в честь празднования 300-летия города в августе.
Горожане выразили беспокойство тем, что концерт в ДК может не состояться, так как Хабиб уже приезжает в город и люди увидят его бесплатно на праздновании 300-летия.
А точно ли пройдет платный концерт, если он приедет на День города? Как бы не вышло как с Zivert. Так ждали, а в итоге пришлось деньги за билеты возвращать, переживают тагильчане.
Однако в мэрии жителей успокоили: на День города певец приедет. Кандидатура в качестве основного хедлайнера праздника уже утверждена, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации города. Там уточнили, что помимо приглашений у певца есть собственный график гастролей.
Напомним, в октябре 2021 года в Нижний Тагил с концертом планировала приехать певица Zivert. Однако выступление сорвалось по причине роста заболеваемости коронавирусом. Все покупатели билетов получили уведомления о переносе мероприятия, однако дата не уточнялась. При этом организаторы заявляли, что билеты остаются действительными.