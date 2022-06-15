Пользователи YouTube по всему миру заявили о перебоях в работе сервиса

Пользователи YouTube по всему миру заявили о перебоях в работе сервиса
Пользователи YouTube по всему миру заявили о перебоях в работе сервиса
Сегодня, 10:14Свободное времяРинат КамалиевФото: 1MI
Серьезные перебои в работе популярного видео-сервиса YouTube наблюдались по всей планете 14 июня.

По данным программы по отслеживанию сбоев в работе интернет-ресурсов Downdetector, на 21:20 по московскому времени зафиксировано около трех миллионов жалоб юзеров на плохую работу сайта YouTube.

Большинство недовольств связано со входом в аккаунты и скоростью соединения, также многие испытывали проблемы с функционированием приложения и запуском онлайн-трансляций.

Технические неполадки охватили десятки стран, включая Россию. У отечественных пользователей исчезали комментарии под видео, сообщают «Новые Известия».

Напомним, ранее YouTube в России отключил функции монетизации для всех пользователей.

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