В Свердловской области ожидаются грозы и сильный ветер

Спасатели Свердловской области разослали жителям предупреждения. Завтра, 16 июня, ветер будет достигать 17 метров в секунду. В предупреждениях сказано, что в сильный ветер лучше без надобности не покидать помещения, а если человек все же выходит, то следует брать с собой зонт.
Также известно, что при сильном ветре увеличивается вероятность возникновения пожаров. Жителей просят не работать на открытом воздухе, это касается в том числе садовых работ.
Находясь в квартире или офисе, жителей просят не распахивать окна, во время грозы выключить из розеток электроприборы, не сидеть близ окна, печи, а также на чердаке или крыше.