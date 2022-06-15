В Свердловской области ожидаются грозы и сильный ветер

Спасатели Свердловской области разослали жителям предупреждения. Завтра, 16 июня, ветер будет достигать 17 метров в секунду. В предупреждениях сказано, что в сильный ветер лучше без надобности не покидать помещения, а если человек все же выходит, то следует брать с собой зонт.