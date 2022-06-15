В Свердловской области ожидаются грозы и сильный ветер

В Свердловской области ожидаются грозы и сильный ветер
В Свердловской области ожидаются грозы и сильный ветер
Сегодня, 16:36Свободное времяЕлена ОзероваФото: 1MI
Ветреная погода и грозы надвигаются на Свердловскую область.

Спасатели Свердловской области разослали жителям предупреждения. Завтра, 16 июня, ветер будет достигать 17 метров в секунду. В предупреждениях сказано, что в сильный ветер лучше без надобности не покидать помещения, а если человек все же выходит, то следует брать с собой зонт.

Также известно, что при сильном ветре увеличивается вероятность возникновения пожаров. Жителей просят не работать на открытом воздухе, это касается в том числе садовых работ.

Находясь в квартире или офисе, жителей просят не распахивать окна, во время грозы выключить из розеток электроприборы, не сидеть близ окна, печи, а также на чердаке или крыше.

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