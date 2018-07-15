Концерт звона колоколов и музыкальные вечера пройдут в Екатеринбурге

В Алапаевске в 10.00 состоится освящение храма Федоровской иконы Божией Матери.

В Екатеринбурге в 12.30 в конференц-зале Храма-на-Крови пройдет концерт «Державы твердая рука». Затем в 16.00 начнется концерт «Царский путь».

В Свердловской государственной академической филармонии в 17.00 в рамках фестиваля «Дорога к храму» состоится концерт «Музыка Дома Романовых».

В 17.30 царские музыкальные вечера пройдут в концертном зале исторического парка «Россия — моя история».