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Концерт звона колоколов и музыкальные вечера пройдут в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Концерт звона колоколов и музыкальные вечера пройдут в Екатеринбурге

Сегодня, 15:40Свободное время
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