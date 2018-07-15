Концерт звона колоколов и музыкальные вечера пройдут в Екатеринбурге

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15 июля 2018 года в Свердловской области в рамках фестиваля «Царские дни» запланировано несколько мероприятий.
Сюжеты: АлапаевскИсточник: «Вечерний Екатеринбург»
В Алапаевске в 10.00 состоится освящение храма Федоровской иконы Божией Матери.
В Екатеринбурге в 12.30 в конференц-зале Храма-на-Крови пройдет концерт «Державы твердая рука». Затем в 16.00 начнется концерт «Царский путь».
В Свердловской государственной академической филармонии в 17.00 в рамках фестиваля «Дорога к храму» состоится концерт «Музыка Дома Романовых».
В 17.30 царские музыкальные вечера пройдут в концертном зале исторического парка «Россия — моя история».
В 18.00 можно посетить концерт колокольных звонов у храма-колокольни «Большой Златоуст». После концерта все желающие могут посетить мастер-класс по игре на колоколах.
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