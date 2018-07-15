«Любить чужих»: пенсионер из Нижнего Тагила 28 лет помогает детским домам

Тагильчанин Евгений Вачаев оказывает помощь нуждающимся людям и воспитанникам детских домов. В программу «Мужское/Женское» написала девушка Майя, которой Евгений Вачаев помогал, когда она находилась в детском доме. По словам девушки, пенсионер помогал ей и после того, как она покинула детский дом.

Ранее тагильчанин работал медбратом на скорой помощи и приютил молодого человека, который бросил учебу, чтобы прокормить брата, который находился в детском доме. Затем мать Евгения взяла на воспитание дочь умершей сотрудницы.

Жена Евгения помогает мужу в его деятельности на протяжении 19-ти лет. У них двое своих детей и один приемный ребенок. Семейная пара не просто приезжает в детские дома, но и берет детей к себе в дом, чтобы они видели, как устроены семейные отношения.

Видео Видео: Первый канал

Кроме детских домов, Евгений Вачаев оказывает помощь многодетным семьям.