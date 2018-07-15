Музей памяти представителей рода Романовых открылся в Алапаевске

Музей расположился в здании, где в 1918 году были заключены представители рода Романовых перед смертью.

В музее можно будет увидеть личные вещи представителей императорского дома, а также артефакты, которые связаны с той эпохой: книги, ордена, пасхальные яйца, редкие фотографии.

Посетители музея увидят, например, часть свадебного сервиза Великого Князя Сергея Александровича и Великой Княгини Елизаветы Федоровны, крышку гроба, в котором мощи святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны перевозились из Алапаевска на Святую Землю, рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.