Андрей Малахов ищет журналистов в свои проекты
Сегодня, 10:04Свободное времяФото: Официальный сайт Андрея Малахова
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Телеведущий Андрей Малахов объявил конкурс для российских журналистов.
С 15 июля до 31 августа журналисты могут прислать Андрею Малахову свои проекты, среди которых будут отобраны лучшие работы. Авторы данных статей смогут попасть на воркшопы к известному телеведущему и его коллегам. Самые талантливые получат шанс работать в программах Малахова.
Творческий конкурс называется «Будущее», он проходит при поддержке Союза журналистов России. От участников ждут работы, которые вызвали общественный резонанс и привели к положительным изменениям в той или иной сфере жизни общества, а также заставили ответственных лиц принять меры касательно ситуации.
Подробности о конкурсе можно узнать на официальном сайте Андрея Малахова.
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