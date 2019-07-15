Андрей Малахов ищет журналистов в свои проекты

С 15 июля до 31 августа журналисты могут прислать Андрею Малахову свои проекты, среди которых будут отобраны лучшие работы. Авторы данных статей смогут попасть на воркшопы к известному телеведущему и его коллегам. Самые талантливые получат шанс работать в программах Малахова.

Творческий конкурс называется «Будущее», он проходит при поддержке Союза журналистов России. От участников ждут работы, которые вызвали общественный резонанс и привели к положительным изменениям в той или иной сфере жизни общества, а также заставили ответственных лиц принять меры касательно ситуации.