Эксперты рассказали о продолжительности турпоездок россиян

Жители Чукотки приобретают билеты с промежутком между вылетом и возвращением в среднем в 44 дня, жители Магаданской области позволяют себе покинуть регион в среднем на 31 день, жители Камчатки отдыхают 26 дней.

Самое длительное время россияне проводят в поездках по Чукотке, там задерживаются на 24 дня, в среднем 14 дней жители России проводят Приморском крае и Амурской области, на 13 дней туристы задерживаются в Хабаровском крае и Кабардино-Балкарии.