Эксперты рассказали о продолжительности турпоездок россиян
Сегодня, 09:47Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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Эксперты Biletix проанализировали данные о продолжительности поездок Россиян и составили рейтинг областей, где жители отдыхают дольше остальных, сообщают «Новые известия».
Жители Чукотки приобретают билеты с промежутком между вылетом и возвращением в среднем в 44 дня, жители Магаданской области позволяют себе покинуть регион в среднем на 31 день, жители Камчатки отдыхают 26 дней.
Самое длительное время россияне проводят в поездках по Чукотке, там задерживаются на 24 дня, в среднем 14 дней жители России проводят Приморском крае и Амурской области, на 13 дней туристы задерживаются в Хабаровском крае и Кабардино-Балкарии.
Ранее эксперты сообщали, что развитие туризма внутри страны сдерживается высокой стоимостью путешествий.
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