Куйвашев предложил провести музыкальный фестиваль на Универсиаде-2023
Сегодня, 13:37Свободное времяФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к идеологу Ural Music Night Евгению Горенбургу с предложение провести на Универсиаде-2023 музыкальный фестиваль, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Куйвашев подчеркнул, что молодежный фестиваль может стать отличительной особенностью Универсиады в Екатеринбурге и сделать событие более запоминающимся.
Также глава региона поговорил с Горенбургом об организации Ural Music Night в 2020 году. В этом году мероприятие прошло не очень гладко, местные власти признали, что организаторы сработали плохо. В частности, выступление нескольких хедлайнеров пришлось отменить из-за давки в толпе, в результате которой травмировались люди.
Согласился ли Горенбург помочь Куйвашеву — пока неизвестно.
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