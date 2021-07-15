Невесты и женихи устроят массовый забег с горы под Нижним Тагилом

Девушки наденут свадебные платья, мужчины костюмы и будут соревноваться в скорости по спуску тренировочной трассы.
Принять участие могут как пары, так и каждый человек в отдельности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Организаторы флешмоба заявляют, что пару можно найти будет прямо на мероприятии. Всем участникам выдадут подарки и призы от партнёров проекта.
Напомним, что организаторы забега «Европа — Азия» и горного марафона «Конжак» заявили о переносе мероприятий на неопределенный срок в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу.