Невесты и женихи устроят массовый забег с горы под Нижним Тагилом

Невесты и женихи устроят массовый забег с горы под Нижним Тагилом
Невесты и женихи устроят массовый забег с горы под Нижним Тагилом
Сегодня, 21:37Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
В субботу, 24 июля, на территории горнолыжного комплекса «Гора Белая» в 13.00 состоится марафон «Сбежавшие с горы».

Девушки наденут свадебные платья, мужчины костюмы и будут соревноваться в скорости по спуску тренировочной трассы.

Принять участие могут как пары, так и каждый человек в отдельности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Организаторы флешмоба заявляют, что пару можно найти будет прямо на мероприятии. Всем участникам выдадут подарки и призы от партнёров проекта.

Напомним, что организаторы забега «Европа — Азия» и горного марафона «Конжак» заявили о переносе мероприятий на неопределенный срок в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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