Пеший переход через перевал Дятлова совершила тагильская туристка

Туризм вошёл в жизнь Натальи Проворовой, когда ей было 19 лет. Тогда она сплавлялась по уральским речкам. В то время туристическая жизнь ещё не была так осознанна, но спустя некоторое время тагильчанке захотелось освежить воспоминания и открыть для себя новые места. С 2018 года она начала активно ходить и в водные, и в пешие походы.