Пеший переход через перевал Дятлова совершила тагильская туристка

Пеший переход через перевал Дятлова совершила тагильская туристка
Пеший переход через перевал Дятлова совершила тагильская туристка
Сегодня, 15:04Свободное времяФото: Наталья Проворова
Туристка Наталья Проворова из Нижнего Тагила совершила пеший переход через перевал Дятлова в составе группы со всей России.

Поход был организован клубом спортивных путешествий из Екатеринбурга, Наталья была единственной туристкой из Нижнего Тагила. Туристическая группа состояла из 15 человек, люди были из разных регионов России: Москвы и Подмосковья, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока, Верхней Туры, Тынды и Копейска.

Поход на Северный Урал до перевала Дятлова с восхождениями на горы Холатчахль и Отортен был осуществлён с 27 июня до 3 июля, из которых четыре дня было ходовых.

С погодой нам повезло. Единственное, когда подходили к самому перевалу Дятлова и спустились с горы Холатчахль, начался дождь и продолжался какое-то время. К слову сказать, на Северном Урале погода может быть непредсказуема, надо быть к этому готовым, ну и без дождевика в таких походах делать нечего, рассказала в беседе с редакцией TagilCity.ru Наталья.

Фото:Наталья Проворова

Она пояснила, что поход, если он длительный и категорийный, изначально предполагает наличие трудностей и испытаний, начиная от общего километража, погодных условий, разных видов проходимости местности (каменистые поверхности, замшелые и болотистые тропы, буреломы) и заканчивая умением быть единой командой, помогать друг другу и учиться взаимодействовать друг с другом.

Последний пункт — самый важный, потому что в таких походах очень важна слаженность группы и хорошая организация. Например, если одна часть группы сильно оторвалась от другой, то передвижение может осложниться проблемами в ориентировании. Важно сильно не растягиваться, идти в едином темпе и ждать друг друга, чтобы потом не было непредсказуемых последствий, отметила тагильчанка.

Фото:Наталья Проворова

Наталья рассказала, что поход ей очень понравился и запомнился. Она открыла для себя новые места, познакомилась с интересными людьми. Так как нельзя было отставать, не всегда получалось останавливаться и фотографировать, но кое-что запечатлеть всё-таки удавалось.

Был один забавный эпизод. Как-то ночью на одной из стоянок на равнине, когда все уже либо спали, либо только готовились ко сну, разбушевался ветер. Да не просто разбушевался, а начал раскурочивать палатки так, что их приходилось держать. Так и казалось, что мы все сейчас куда-нибудь улетим, рассказала собеседница.

Наталья добавила, что природа Северного Урала давала силы изрядно измотанным путникам.

Насколько же было блаженно окунуть вынутые из тесных ботинок ноги в бурлящую прохладную реку и выйти оттуда обновлённым, полным сил и готовым пройти ещё не один километр, пояснила тагильчанка.

Мемориальная доска в память дятловцам, поставленная экспедицией 1963 года на каменном останце. На заднем фоне гора Холатчахль.
Фото:Наталья Проворова

Туризм вошёл в жизнь Натальи Проворовой, когда ей было 19 лет. Тогда она сплавлялась по уральским речкам. В то время туристическая жизнь ещё не была так осознанна, но спустя некоторое время тагильчанке захотелось освежить воспоминания и открыть для себя новые места. С 2018 года она начала активно ходить и в водные, и в пешие походы.

Начала я со сплава по реке Серга. Потом решила сходить в пеший поход на хребет Зюраткуль с ночёвкой у прекрасного озера с одноимённым названием. Чуть позже стала ходить в походы выходного дня по Свердловской области. Удалось съездить в тур по Южному Уралу, где мы побывали на озерах Тургояк и Зюраткуль, хребте Зюраткуль, на одной самых старейших ГЭС «Пороги», заехали в Сатку — город контрастов, сочетающий в себе мощь индустрии и благоустройство городской среды, рассказала Наталья.

Она пояснила, что местный завод и стоящий рядом храм легко соседствуют с удивительными постройками в духе Средневековья — развлекательным комплексом «Сонькина лагуна». Сочетание этих достопримечательностей делает город уникальным, колоритным и неповторимым.

Заехали мы также в Карабаш — медный город Южного Урала, после посещения которого нельзя остаться равнодушным. Он красив и жутковат одновременно. Это город-музей под открытым небом, где можно увидеть свидетельства воздействия химии на природу: высушенные скрюченные пеньки, серо-голубую почву и реку Сак-Елга ржавого цвета, пояснила тагильчанка.

Зимой Наталья открыла для себя Пермский край и очень его полюбила за его величественность. Она была покорена видами таинственной и живописной реки Вишера. Также тагильчанка участвовала в лыжном марафоне в Пермском крае с восхождением на гору Ослянку, лыжном походе на Весёлые горы с ночёвкой в шатре с печкой и других. Весной и летом были сплавы по Уфе, Койве, Вижаю и Исети, где удалось пройти порог Ревун.

Среди всех походов хочется ещё отметить поход по горам Северного Урала по Конжаковскому горному кольцу. Этот поход дал возможность испытать себя на прочность, тогда я увидела Северный Урал во всём его многообразии: это и уходящие голубые дали с очертаниями гор, и близкое небо с облаками, до которых ты будто вот вот дотронешься, и уникальная и богатая растительность. Размах и величие северной уральской красоты захватывает и влюбляет в себя с первого взгляда, подытожила собеседница.

Напомним, перевал Дятловая является знаковым местом для туристов со всего Мира. В 1959 году там полным составом погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу в окрестностях горы Холатчахль. Происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихией. В память о погибшей тургруппе расположенный неподалёку перевал назвали перевалом Дятлова.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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