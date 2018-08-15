Первый этап благоустройства сквера у музея ИЗО в Нижнем Тагиле подошел к концу
В Нижнем Тагиле завершен первый этап проекта «Арт-квартал», который проводится для благоустройства территории у Нижнетагильского музея искусств.
Средства на благоустройство были выделены в рамках программы по развитию скверов и парков городов региона.
Задумка о создании арт-сквера появилась у музейных работников еще семь лет назад для того, чтобы иметь возможность проводить выставки под открытым небом.
На данный момент в сквере проведены работы по укладке новых дорожек, вырубке старых деревьев, установлены скамейки. Работники музея посадили цветы, газон и саженец дуба. Также в бывшем хоздворе также установили скамейки и сделали дорожки для прогулок. Далее необходимо будет установить ограждение на всей территории и построить туалет для посетителей.
На следующей неделе строители приступят к ремонту фасада здания и подпорной стенки.
Мы планируем открыть оба сквера для всех жителей города, не только для посетителей музея. Очень важно создавать в Тагиле культуру гуляния, спокойных, размеренных прогулок, рассказала замдиректора по научной работе музея Елена Ильина.
На официальном сайте Нижнего Тагила идет обсуждение, на каком месте в сквере расположить советские скульптуры.