Первый этап благоустройства сквера у музея ИЗО в Нижнем Тагиле подошел к концу

Средства на благоустройство были выделены в рамках программы по развитию скверов и парков городов региона.

Задумка о создании арт-сквера появилась у музейных работников еще семь лет назад для того, чтобы иметь возможность проводить выставки под открытым небом.

На данный момент в сквере проведены работы по укладке новых дорожек, вырубке старых деревьев, установлены скамейки. Работники музея посадили цветы, газон и саженец дуба. Также в бывшем хоздворе также установили скамейки и сделали дорожки для прогулок. Далее необходимо будет установить ограждение на всей территории и построить туалет для посетителей.

На следующей неделе строители приступят к ремонту фасада здания и подпорной стенки.

Мы планируем открыть оба сквера для всех жителей города, не только для посетителей музея. Очень важно создавать в Тагиле культуру гуляния, спокойных, размеренных прогулок, рассказала замдиректора по научной работе музея Елена Ильина.