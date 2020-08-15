Астрологи рассказали каким знакам зодиака нужно держать себя в руках 16 августа

Козерог

Новый день благоприятен для начинания и свежих идей. Вы способны сделать много хорошего. Сегодня вы видите возможности там, где их раньше никто не видел, а также принимаете нестандартные решения. Во второй половине дня удастся решить разногласия, которые были ранее.