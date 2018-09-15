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#домахорошо
Крестный ход пройдёт в Екатеринбурге в честь начала учебного года‍
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Крестный ход пройдёт в Екатеринбурге в честь начала учебного года‍

Сегодня, 11:40Свободное время
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