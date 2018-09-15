Крестный ход пройдёт в Екатеринбурге в честь начала учебного года‍

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30 сентября в Екатеринбурге пройдет крестный ход, в котором предположительно примут участие 2 тыс. человек.
Сюжеты: Екатеринбург
Верующие пройдут по маршруту Царского крестного хода, который прошел в июле 2018 года, и протяженность которого составляет восемь километров. Мероприятие начнется в 12.00 с молитвы у храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Участники пройдут до мужского монастыря Царственных страстотерпцев, который расположен на Ганиной Яме, где смогут посетить экскурсию и поесть.
Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, мероприятие приурочено к началу учебного года.
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