Студенты и школьники смогут оценить 4 эскиза спектаклей Нижнетагильского драмтеатра
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17 сентября в Нижнетагильском драматическом театре начинает работу лаборатория «Театр – поколению Z».
Сюжеты: Нижний Тагил
Поколением Z называют современных молодых людей, которые привыкли использовать гаджеты для получения информации. Именно для этой аудитории будут поставлены эскизы четырех спектаклей по произведениям Леонида Андреева, Юлии Тупикиной, братьев Пресняковых, Ярославы Пулинович, Льва Толстого.
Эскизы поставят молодые режиссеры, которых отбирал театральный критик Олег Лоевский.
По словам худрука театра Игоря Булыгина, проект позволит привлечь в театр молодых зрителей.
Готовые эскизы оценит экспертный совет, в состав которого войдут студенты вузов и ученики школ города. Именно их мнение будет учитываться при принятии решения о включении того или иного эскиза в действующий репертуар, сообщает пресс-служба Нижнетагильского драматического театра.
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