Студенты и школьники смогут оценить 4 эскиза спектаклей Нижнетагильского драмтеатра

Поколением Z называют современных молодых людей, которые привыкли использовать гаджеты для получения информации. Именно для этой аудитории будут поставлены эскизы четырех спектаклей по произведениям Леонида Андреева, Юлии Тупикиной, братьев Пресняковых, Ярославы Пулинович, Льва Толстого.

Готовые эскизы оценит экспертный совет, в состав которого войдут студенты вузов и ученики школ города. Именно их мнение будет учитываться при принятии решения о включении того или иного эскиза в действующий репертуар, сообщает пресс-служба Нижнетагильского драматического театра.