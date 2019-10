Одноклассники и ВКонтакте разыграли 1,4 миллиона рублей между разработчиками игр

Разработчики соревновались в двух основных номинациях: Pro и New Star. В этом году на конкурс подали заявки более 100 разработчиков: из них 70% приняли участие в номинации для новичков. Организаторы разыграли трафик для проектов на игровых платформах ОК и VK, а также призовой фонд в размере 1,4 млн рублей. Победителем в номинации Pro стала игра «Секреты Шармляндии», первое место в New Star получила игра «Крученые герои».

По словам жюри, новички в этом году показали высокий уровень. Победителем в номинации New Star стала игра в жанре слот-рпг «Крученые герои», второе место занял симулятор «Жители», замкнула тройку лидеров стратегия «Рейд героев: меч и магия». Лидер категории получит сертификат на 600 000 рублей, а занявшие второе и третье места — на 300 000 и 200 000 рублей соответственно. Все финалисты номинации New Star также получили обучение на курсе «Разработчик игр на HTML5» от GeekBrains.

Мне понравилось, что ребята, которые сделали «Крученые герои», решили выдумать что-то свое, они потратили время на создание оригинального продукта и им это окупилось. «Крученые герои» были в категории New Star, поэтому могли позволить себе эксперименты,говорит Дмитрий Неклюдов, жюри, гейм-дизайнер, Zeptolab.

Games Cup 2019 стал продолжением прошлогоднего конкурса Одноклассников OK Instant Games Cup и проводился в рамках линейки IT чемпионатов Mail.ru Group. Компании-организаторы смогли не только привлечь новые игровые проекты, но и увеличить охват конкурса, расширить сообщество создателей мобильных HTML5-игр и сформировать единую экосистему для всех его участников. В 2019 году к турниру подключились VK, App2Top, GeekBrains и All Cups. Из-за большого интереса к турниру, организаторы планируют увеличить количество номинаций и призовой фонд.