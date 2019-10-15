Только современные решения для обустройства вашего интерьера

Если сравнить такое изделие с любым другим типом мебели, то шкаф-купе обладает наибольшей функциональностью. Кроме того, шкафы-купе от МебельОК стильно выглядят, а также поддерживают ощущение порядка и чистоты. Все это позволило относительно новым шкафам-купе так быстро покорить сердца покупателей.

Чем отличается шкаф-купе от классического шкафа? Шкаф-купе представляет собой шкаф для хранения вещей, дверцы которого открываются не «на себя» как в классическом варианте, а раздвигаются по прямой линии на специальных рейках.

Привычные, классические для большинства людей, шкафы уступают более современной мебели с раздвижными дверями по нескольким характеристикам:

Шкаф-купе легко спроектировать и изготовить по индивидуальному заказу, учитывая все особенности конкретного помещения.

легко спроектировать и изготовить по индивидуальному заказу, учитывая все особенности конкретного помещения. Достаточно часто при производстве такого типа мебели в качестве задней и боковых перегородок выступают стены, а иногда даже потолок с полом. За счет того, что материалов на производство шкафа будет затрачено меньше, изделие выйдет вам недорого.

Для открывания дверц-купе нужно немного свободного места, чего нельзя сказать про классические шкафы.

Внутреннее наполнение изделия бывает двух типов: изготовленное по установленным стандартам и нормам, а также спроектированное по личному заказу, независимо от общепринятых «стереотипов», конечно, цена первого варианта будет более дешевой, но второй тип наполнения станет для вас более удобным.

Как выбрать шкаф-купе? Если вы решились купить шкаф-купе, обязательно стоит знать все нюансы его выбора. Конечно же, ориентируйтесь на каталоги сайтов и ассортимент в магазинах, но и не забывайте о простых правилах.

В первую очередь, обращайте внимание на то, насколько шкаф-купе вместительный. Его внутренние объемы должны полностью соответствовать вашим потребностям, но и помните о том, что не нужно покупать чрезмерно большой шкаф для малого количества вещей. Посмотрите фото уже готовых вариантов, представьте, как бы разместили там свои вещи и купите тот вариант, который будет для вас оптимальным.

Немалую роль играет также материал изготовления фасада дверц. Тут стоит отталкиваться от своего вкуса и пожеланий — производители предлагают широкий выбор различных дизайнов и даже возможность печати фото на зеркалах шкафа. Так что, все ограничивается только вашей фантазией.

Заранее определитесь с местоположением будущей покупки. Это даст возможность лучше ориентироваться по каталогу магазина MebelOK и сразу отсеять неподходящие по габаритам варианты. Еще один нюанс — ширина шкафа. Оптимальный вариант, когда она не превышает 120 сантиметров.

Помните, сперва шкаф-купе должен быть удобным и функциональным, и только потом — красивым.